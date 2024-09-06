Атака рф на Павлоград: есть погибший, 18 раненых, в том числе ребенок

В результате вражеской атаки на Павлоград в Днепропетровской области погиб 1 человек, 18 раненых в больнице, среди них 9-летняя девочка. В городе произошли пожары, спасатели потушили возгорание в многоэтажке и спасли 5 человек, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

К сожалению, уже есть погибший в Павлограде. Количество пострадавших растет. Сейчас в больнице их 18, среди них и 9-летняя девочка. В городе произошло несколько возгораний. В одной из многоэтажек горела квартира. Огонь чрезвычайники укротили и спасли пять человек - написал Лысак в Telegram.

Другие детали, по его словам, выясняются.

Ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині: 5 постраждалих, є руйнування