Атака рф на Павлоград: є загиблий, 18 поранених, у тому числі дитина
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Павлограда загинула 1 людина, 18 поранених у лікарні, серед них 9-річна дівчинка. У місті сталися пожежі, рятувальники загасили займання в багатоповерхівці та врятували 5 осіб.
Внаслідок ворожої атаки на Павлоград у Дніпропетровській області загинула 1 людина, 18 поранених у лікарні, серед них 9-річна дівчинка. У місті сталися пожежі, рятувальники загасили займання в багатоповерхівці та врятували 5 осіб, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
На жаль, вже є загиблий у Павлограді. Кількість постраждалих зростає. Зараз у лікарні їх 18, серед них і 9-річна дівчинка. У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей
Інші деталі, з його слів, з'ясовуються.
Ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині: 5 постраждалих, є руйнування06.09.24, 10:44 • 16840 переглядiв