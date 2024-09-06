Атака рф на Павлоград: уже 50 пострадавших, самому младшему 4 года
Киев • УНН
В Павлограде в результате российской атаки пострадали более 50 человек в возрасте от 4 до 86 лет. Повреждены жилые дома, последствия уточняются. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
В Павлограде Днепропетровской области в результате атаки российских войск пострадали 50 человек в возрасте от 4 до 86 лет, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Уже полсотни пострадавших. Самым старшим 86 лет. Самому маленькому - 4. Всем оказывают необходимую помощь. Изувеченые дома местных. Последствия еще уточняют
В Павлограде из-за атаки рф уже 40 пострадавших: спасатели показали последствия6 сентября 2024, 09:51 • 9322 просмотра