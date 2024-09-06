Удар по Павлограду: россияне запустили по городу сразу пять баллистических ракет

Войска рф, по предварительным данным, применили пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 по Павлограду Днепропетровской области. Об этом заявили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что около 10.00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области.

Предварительно применены пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей - рф - резюмировали военные.

Дополнение

Сейчас известно о 50 пострадавших. Самым старшим - 86 лет, самому маленькому - 4 года. Всем оказывают необходимую помощь.

По меньшей мере трое пострадавших - дети. Речь идет о 9-летней девочке и мальчиках в возрасте 11 и 4 года. Среди госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии. Медики делают все, чтобы их спасти.