Удар по Павлограду: россияне запустили по городу сразу пять баллистических ракет
Киев • УНН
Российские войска применили 5 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 по Павлограду. В результате атаки пострадало 50 человек, в том числе 3 детей, 1 человек погиб.
Войска рф, по предварительным данным, применили пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 по Павлограду Днепропетровской области. Об этом заявили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что около 10.00, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Павлоград Днепропетровской области.
Предварительно применены пять баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей - рф
Дополнение
Сейчас известно о 50 пострадавших. Самым старшим - 86 лет, самому маленькому - 4 года. Всем оказывают необходимую помощь.
По меньшей мере трое пострадавших - дети. Речь идет о 9-летней девочке и мальчиках в возрасте 11 и 4 года. Среди госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии. Медики делают все, чтобы их спасти.