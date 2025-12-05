В патрульной полиции опровергли информацию о введении в Украине нового дорожного знака "белый ромб"

В сети распространяется ложная информация о якобы новом дорожном знаке в Украине — "белый ромб на синем фоне", который якобы предназначен для обозначения полос для отдельных категорий транспортных средств. На самом же деле такой знак не предусмотрен действующими правилами дорожного движения и стандартами ДСТУ. Об этом сообщает патрульная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что этот знак якобы будет применяться для обозначения полосы движения, предназначенной для отдельных категорий транспортных средств, в частности:

автобусы и другой общественный транспорт;

такси;

легковые автомобили с двумя и более пассажирами;

электромобили.

На самом же деле, действующая редакция правил дорожного движения Украины и ДСТУ 4100:2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения" не предусматривает установления такого знака и не содержит правил его применения - говорится в сообщении.

Также отсутствуют соответствующие проекты изменений в указанные нормативно-правовые документы, которые бы предусматривали правила применения таких дорожных знаков в Украине.

