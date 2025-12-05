$42.180.02
49.230.00
08:37 • 2780 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 11559 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 26194 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 37184 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 33750 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 56560 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 33198 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 54907 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24226 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 23384 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

В патрульной полиции опровергли информацию о введении в Украине нового дорожного знака "белый ромб"

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Патрульная полиция Украины опровергла информацию о введении нового дорожного знака "белый ромб на синем фоне". Этот знак, который якобы предназначен для отдельных категорий транспорта, не предусмотрен действующими правилами дорожного движения и стандартами ДСТУ.

В патрульной полиции опровергли информацию о введении в Украине нового дорожного знака "белый ромб"

В сети распространяется ложная информация о якобы новом дорожном знаке в Украине — "белый ромб на синем фоне", который якобы предназначен для обозначения полос для отдельных категорий транспортных средств. На самом же деле такой знак не предусмотрен действующими правилами дорожного движения и стандартами ДСТУ. Об этом сообщает патрульная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что этот знак якобы будет применяться для обозначения полосы движения, предназначенной для отдельных категорий транспортных средств, в частности:

  • автобусы и другой общественный транспорт;
    • такси;
      • легковые автомобили с двумя и более пассажирами;
        • электромобили.

          На самом же деле, действующая редакция правил дорожного движения Украины и ДСТУ 4100:2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения" не предусматривает установления такого знака и не содержит правил его применения

          - говорится в сообщении.

          Также отсутствуют соответствующие проекты изменений в указанные нормативно-правовые документы, которые бы предусматривали правила применения таких дорожных знаков в Украине.

          На какие транспортные средства можно устанавливать индивидуальные номерные знаки: разъяснение МВД12.11.25, 15:17 • 3888 просмотров

          Ольга Розгон

          ОбществоАвто
