В патрульной полиции опровергли информацию о введении в Украине нового дорожного знака "белый ромб"
Киев • УНН
Патрульная полиция Украины опровергла информацию о введении нового дорожного знака "белый ромб на синем фоне". Этот знак, который якобы предназначен для отдельных категорий транспорта, не предусмотрен действующими правилами дорожного движения и стандартами ДСТУ.
В сети распространяется ложная информация о якобы новом дорожном знаке в Украине — "белый ромб на синем фоне", который якобы предназначен для обозначения полос для отдельных категорий транспортных средств. На самом же деле такой знак не предусмотрен действующими правилами дорожного движения и стандартами ДСТУ. Об этом сообщает патрульная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что этот знак якобы будет применяться для обозначения полосы движения, предназначенной для отдельных категорий транспортных средств, в частности:
- автобусы и другой общественный транспорт;
- такси;
- легковые автомобили с двумя и более пассажирами;
- электромобили.
На самом же деле, действующая редакция правил дорожного движения Украины и ДСТУ 4100:2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения" не предусматривает установления такого знака и не содержит правил его применения
Также отсутствуют соответствующие проекты изменений в указанные нормативно-правовые документы, которые бы предусматривали правила применения таких дорожных знаков в Украине.
