У патрульній поліції спростували інформацію про введення в Україні нового дорожнього знаку "білий ромб"

У мережі шириться неправдива інформація про нібито новий дорожній знак в Україні — "білий ромб на синьому фоні", який нібито призначений для позначення смуг для окремих категорій транспортних засобів. Насправді ж такий знак не передбачений чинними правилами дорожнього руху та стандартами ДСТУ. Про це повідомляє птрульна поліція України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що цей знак нібито застосовуватиметься для позначення смуги руху, призначеної для окремих категорій транспортних засобів, зокрема:

автобуси та інший громадський транспорт;

таксі;

легкові автомобілі з двома і більше пасажирами;

електромобілі.

Насправді ж, чинна редакція правил дорожнього руху України та ДСТУ 4100:2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування" не передбачає встановлення такого знака та не містить правил його застосування - йдеться у повідомленні.

Також відсутні відповідні проєкти змін до вказаних нормативно-правових документів, які б передбачали правила застосування таких дорожніх знаків в Україні.

