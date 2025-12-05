У патрульній поліції спростували інформацію про введення в Україні нового дорожнього знаку "білий ромб"

$42.180.02
49.230.00
ukenru
08:37 • 2478 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 11204 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 25868 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 36882 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 33484 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 56175 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 33086 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 54647 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24198 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 23345 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
87%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 16207 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів5 грудня, 02:35 • 20212 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей5 грудня, 03:32 • 24564 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу5 грудня, 04:03 • 20370 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 16915 перегляди
Публікації
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 16952 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 56159 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 43022 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 54637 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 60271 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Андрій Сибіга
Тімур Міндіч
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Донецька область
Польща
Реклама
УНН Lite
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 8698 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 19734 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 33640 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 34116 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 78625 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
The New York Times

У патрульній поліції спростували інформацію про введення в Україні нового дорожнього знаку "білий ромб"

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Патрульна поліція України спростувала інформацію про введення нового дорожнього знаку "білий ромб на синьому фоні". Цей знак, який нібито призначений для окремих категорій транспорту, не передбачений чинними правилами дорожнього руху та стандартами ДСТУ.

У патрульній поліції спростували інформацію про введення в Україні нового дорожнього знаку "білий ромб"

У мережі шириться неправдива інформація про нібито новий дорожній знак в Україні — "білий ромб на синьому фоні", який нібито призначений для позначення смуг для окремих категорій транспортних засобів. Насправді ж такий знак не передбачений чинними правилами дорожнього руху та стандартами ДСТУ. Про це повідомляє птрульна поліція України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що цей знак нібито застосовуватиметься для позначення смуги руху, призначеної для окремих категорій транспортних засобів, зокрема:

  • автобуси та інший громадський транспорт;
    • таксі;
      • легкові автомобілі з двома і більше пасажирами;
        • електромобілі.

          Насправді ж, чинна редакція правил дорожнього руху України та ДСТУ 4100:2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування" не передбачає встановлення такого знака та не містить правил його застосування

          - йдеться у повідомленні.

          Також відсутні відповідні проєкти змін до вказаних нормативно-правових документів, які б передбачали правила застосування таких дорожніх знаків в Україні.

          На які транспортні засоби можна встановлювати індивідуальні номерні знаки: роз’яснення МВС12.11.25, 15:17 • 3888 переглядiв

          Ольга Розгон

          СуспільствоАвто
          Тренд
          Соціальна мережа
          Україна