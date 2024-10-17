В Париже закрылась старейшая галентерая города после 200 лет работы

Один из старейших и известнейших магазинов Парижа, галантерея Ultramod, объявила о своем закрытии после почти 200 лет существования. Магазин, где продают винтажные пуговицы, ленты и другие товары для портных, не смог продлить аренду. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.

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Отмечается, что владелица магазина Анн-Кристин Морен заявила, что не хотела этого делать, однако она не смогла повлиять на решение владельца здания - группы Carac, которая не возобновила аренду из-за неразглашенной сделки с недвижимостью.

«Это настоящая боль в сердце», - сказала она.

Анн-Кристин Морен добавила, что часть товаров Ultramod будет перенесена в другой магазин на противоположной стороне улицы, где также продают фурнитуру для шитья.

«Однако на новой, меньшей площади невозможно будет сохранить весь ассортимент, в частности товары для отделки мебели и штор», - пояснила она.

Издание сообщает, что городские власти Парижа, обеспокоенные потерей такого исторического магазина, пытаются найти решение для сохранения подобных магазинов. Заместитель мэра Парижа по вопросам торговли и ремесел Николя Бонне-Оладж выразил желание сделать этот случай прецедентом, который поможет защитить другие культурно значимые предприятия в будущем.

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