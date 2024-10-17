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У Парижі закрилася найстаріша галентерая міста після 200 років роботи

Київ • УНН

 • 18440 перегляди

Магазин Ultramod у Парижі закривається через непродовження оренди. Власниця перенесе частину товарів до іншого магазину, але не зможе зберегти весь асортимент через меншу площу.

У Парижі закрилася найстаріша галентерая міста після 200 років роботи

Одна з найстаріших і найвідоміших крамниць Парижа, галантерея Ultramod, оголосила про своє закриття після майже 200 років існування. Магазин, де продають вінтажні ґудзики, стрічки та інші товарів для кравців, не зміг продовжити оренду. Про це повідомляє Le Figaro, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що власниця магазину Анн-Крістін Морен заявила, що не хотіла цього робити, однак вона не змогла вплинути на рішення власника будівлі - групи Carac, яка не поновила оренду через нерозголошену операцію з нерухомістю.

"Це справжній біль у серці", - сказала вона. 

Анн-Крістін Морен додала, що частина товарів Ultramod буде перенесена до іншого магазину на протилежному боці вулиці, де також продають фурнітуру для шиття.

"Однак на новій, меншій площі неможливо буде зберегти весь асортимент, зокрема товари для оздоблення меблів та штор", - пояснила вона. 

Видання повідомляє, що міська влада Парижа, занепокоєна втратою такого історичного магазину, намагається знайти рішення для збереження подібних крамниць. Заступник мера Парижа з питань торгівлі та ремесел Ніколя Бонне-Оладж висловив бажання зробити цей випадок прецедентом, який допоможе захистити інші культурно значущі підприємства в майбутньому.

У Франції пропонують заборонити пластикові пляшки до 0,5 л15.10.24, 18:51 • 14776 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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