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В Париже мужчина с кухонными ножами напал на трех женщин, его задержали

Киев • УНН

 • 666 просмотра

В Париже мужчина напал на трех женщин с кухонными ножами, ранив их. Подозреваемого задержал полицейский вне службы, мотивы нападения неизвестны.

В Париже мужчина с кухонными ножами напал на трех женщин, его задержали

В Париже мужчина с двумя кухонными ножами напал на трех женщин, в результате чего они получили ранения и были госпитализированы. Подозреваемого задержал полицейский, находившийся вне службы, однако мотивы нападения пока неизвестны. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

"Нападавшего задержал полицейский, находившийся вне службы", - заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес, назвав это "мужественным поступком".

Нападение произошло около 11:30 в районе Порт-де-Клиши на северо-западе столицы.

Женщин в возрасте 19, 24 и 36 лет после нападения доставили в больницу. По данным местных СМИ, одна из пострадавших, предположительно, беременна.

Две женщины получили серьезные ранения, но их состояние не представляет угрозы для жизни, сообщил Нуньес. Одна из них получила удар в нижнюю часть спины, другая — в живот.

Власти пока не смогли подтвердить личность нападавшего.

По словам Нуньеса, во время задержания подозреваемый сделал "несвязное" заявление, однако министр призвал не делать преждевременных выводов относительно его мотивов.

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Ольга Розгон

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