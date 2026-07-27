В Париже мужчина с кухонными ножами напал на трех женщин, его задержали

В Париже мужчина с двумя кухонными ножами напал на трех женщин, в результате чего они получили ранения и были госпитализированы. Подозреваемого задержал полицейский, находившийся вне службы, однако мотивы нападения пока неизвестны. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

"Нападавшего задержал полицейский, находившийся вне службы", - заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес, назвав это "мужественным поступком".

Нападение произошло около 11:30 в районе Порт-де-Клиши на северо-западе столицы.

Женщин в возрасте 19, 24 и 36 лет после нападения доставили в больницу. По данным местных СМИ, одна из пострадавших, предположительно, беременна.

Две женщины получили серьезные ранения, но их состояние не представляет угрозы для жизни, сообщил Нуньес. Одна из них получила удар в нижнюю часть спины, другая — в живот.

Власти пока не смогли подтвердить личность нападавшего.

По словам Нуньеса, во время задержания подозреваемый сделал "несвязное" заявление, однако министр призвал не делать преждевременных выводов относительно его мотивов.

Генконсульство Украины во Вроцлаве отреагировало на сообщение о нападении на украинцев и обратилось в полицию Польши