В Пакистане возник пожар в торговом центре: 11 погибших, более 30 раненых

В Пакистане в городе Карачи возник пожар в торговом центре, в результате которого погибли 11 человек и еще 35 получили ранения. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

На момент, когда начался пожар в торговом центре находились более 60 человек. Пожар вспыхнул на четвертом этаже шестиэтажного здания.

По словам представителя благотворительной организации "Чиппа", которая руководящей спасательной операцией Шахида Хусейна, руководящего спасательной операцией, 11 человек погибли, 35 человек получили ранения, семеро из них в тяжелом состоянии. Он добавил, что причиной пожара стало короткое замыкание генератора, огонь распространился на два этажа.

Представитель провинциального министерства здравоохранения Шаббир Али, подтвердил количество погибших и раненых.

Отмечается, что в Пакистане часто игнорируются строительные нормы безопасности, поэтому пожары в больших зданиях являются частым явлением в стране.

Дополнение

В 2012 году по меньшей мере 250 рабочих погибли в результате пожара на швейной фабрике в фабрике в административном подразделении Балдия на западе Карачи. В апреле этого года пожар на швейной фабрике в Карачи унес жизни четырех пожарных, а в августе 2021 года по меньшей мере 10 человек погибли во время пожара на химическом заводе в том же городе.

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