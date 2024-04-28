В ОСУВ "Хортица" рассказали о тактике врага в Часовом Яру

В полосе ответственности ОСУВ "Хортица" на восточном фронте на сегодня самыми горячими остаются Новопавловское, Бахмутское и Авдеевское направления. Ситуация на всех контролируется Силами обороны Украины. Как рассказал в эфире "Мы-Украина" представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, главным образом враг давит в районе города Часов Яр, передает УНН.

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"Ситуация вокруг города пока что нормальная. Она сложная, но Силы обороны контролируют обстановку. Вражеской армии в городе нет. Враг использует тактику обойти город по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Оккупанты пытаются любой ценой захватить их и благодаря этому зайти в Часовой Яр. Также они продолжают штурмовать эти поселки, но им не удается это сделать. Тактического успеха они там не имеют отметил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Противник прилагает усилия для выравнивания всей линии боестолкновения. Дополнительно безуспешно также штурмует Андреевку и Клещеевку. Возле последнего зафиксировано увеличение числа личного состава вражеской армии.

Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но за последние 7 дней никаких успехов не имел - Волошин