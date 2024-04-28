В ОСУВ "Хортиця" розповіли про тактику ворога у Часовому Яру
Київ • УНН
Противник застосовує тактику обходу Часового Яру з флангу через населені пункти Богданівка та Іванівське, намагаючись захопити їх за будь-яку ціну, але не досягає тактичного успіху, а також безуспішно штурмує Андріївку та Кліщіївку, причому біля останньої зафіксовано збільшення кількості ворожих військ.
У смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на східному фронті на сьогодні найгарячішими залишаються Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський напрямки. Ситуація на усіх контрольована Силами оборони України. Як розповів в ефірі "Ми-Україна" речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, головним чином ворог тисне в районі міста Часів Яр, передає УНН.
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"Ситуація навколо міста поки що нормальна. Вона складна, але Сили оборони контролюють обстановку. Ворожої армії в місті немає. Ворог використовує тактику обійти місто по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Окупанти намагаються за будь-яку ціну захопити їх і завдяки цьому зайти до Часового Яру. Також вони продовжують штурмувати ці селища, але їм не вдається це зробити. Тактичного успіху вони там не мають
Противник докладає зусиль для вирівнювання всієї лінії боєзіткнення. Додатково безуспішно також штурмує Андріївку та Кліщіївку. Біля останнього зафіксоване збільшення числа особового складу ворожої армії.
Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, але за останні 7 днів жодних успіхів не мав - Волошин 26.04.24, 15:40 • 16354 перегляди