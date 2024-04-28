В ОСУВ "Хортиця" розповіли про тактику ворога у Часовому Яру

У смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на східному фронті на сьогодні найгарячішими залишаються Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський напрямки. Ситуація на усіх контрольована Силами оборони України. Як розповів в ефірі "Ми-Україна" речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, головним чином ворог тисне в районі міста Часів Яр, передає УНН.

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"Ситуація навколо міста поки що нормальна. Вона складна, але Сили оборони контролюють обстановку. Ворожої армії в місті немає. Ворог використовує тактику обійти місто по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Окупанти намагаються за будь-яку ціну захопити їх і завдяки цьому зайти до Часового Яру. Також вони продовжують штурмувати ці селища, але їм не вдається це зробити. Тактичного успіху вони там не мають