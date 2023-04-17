В личном деле военного планируют хранить информацию о ДНК

Детали

Сейчас законодательством предусмотрено обязательное отобрание биологического материала у военнослужащих, а также членов добровольческих формирований территориальных общин. Как сообщает министерство, во исполнение соответствующего закона уже разработан порядок отобрания образцов геномной информации человека. Документ сейчас согласовывается центральными органами исполнительной власти.

Согласно этому порядку ДНК человека будет оцифровываться и храниться в личном деле военного. Сейчас уже закуплено соответствующее оборудование для отбора, оцифровки и хранения ДНК-образцов, указали в министерстве.

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«Бесспорно, во время войны это сверхважно. Генетический материал всех наших защитников должен храниться в единой базе генетических признаков. Именно благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации. Надеюсь, что соответствующие органы ускорят процесс запуска этой процедуры», – отметила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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