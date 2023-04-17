В особовій справі військового планують зберігати інформацію про ДНК
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Мінреінтеграції повідомили про підготовку до процедури попереднього відбору генетичного ДНК-матеріалу у військових, які йдуть на службу до ЗСУ, і правоохоронців. Обладнання вже закуплене. Дані будуть оцифровуватись і зберігатись в особовій справі військового, повідомили в Мінреінтеграції, передає УНН.
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Наразі законодавством передбачено обов’язкове відібрання біологічного матеріалу у військовослужбовців, а також членів добровольчих формувань територіальних громад. Як повідомляє міністерство, на виконання відповідного закону вже розроблено порядок відібрання зразків геномної інформації людини. Документ наразі погоджується центральними органами виконавчої влади.
Згідно з цим порядком, ДНК людини буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі військового. Нині вже закуплено відповідне обладнання для відбору, оцифровування й зберігання ДНК-зразків, вказали у міністерстві.
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«Безперечно, під час війни це надважливо. Генетичний матеріал усіх наших захисників повинен зберігатися в єдиній базі генетичних ознак. Саме завдяки наявності генетичних зразків буде спрощено процес ідентифікації. Сподіваюся, що відповідні органи прискорять процес запуску цієї процедури», – зазначила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
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