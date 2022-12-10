В Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира

Украина

Украинский Центр гражданских свобод на церемонии награждения представляла его глава — правозащитница Александра Матвийчук. Она призвала остановить войну и помочь Украине.

“Мы не знаем, сколько времени мы имеем. И поскольку эта церемония вручения Нобелевской премии мира проходит во время войны, я позволю себе обратиться к людям во всем мире и призывать к солидарности. Не обязательно быть украинцем, чтобы поддерживать Украину. Достаточно просто быть людьми”.

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Россия

“Мемориал”, ликвидированный в России по решению суда и ранее признанный иностранным агентом, представлял председатель правления Ян Рачинский. В своем выступлении он отметил, что “после прихода к власти путина новое российское руководство и его идеологическая обслуга начали ожесточенные и агрессивные „войны памяти“ против своих соседей”, уничтожая историческую правду ради своих политических интересов.

“Кончилось тем, что борьба с „национализмом“ и „бандеровщиной“ стала идеологическим обоснованием и пропагандистским обеспечением безумной и преступной захватнической войны против Украины”, — сказал Рачинский.

Ранее в интервью в программе HARDtalk на Би-би-си Ян Рачинский рассказал, что российские власти рекомендовали организации отказаться от Нобелевской премии.

“Мы слышали от нашей власти советы отказаться от премии, потому что несоответствующие лауреаты. Конечно, мы никак не отреагировали на эти советы”, — сказал он.

Беларусь

Вместо находящегося в СИЗО белорусского правозащитника Беляцкого на церемонию вручения в Осло приехала его жена Наталья Пинчук. В своем выступлении она сказала о необходимости бороться с “международным диктатором”, имея в виду президента России.

“Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и путина — зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышать голоса угнетенного народа. Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация — вот ответ, на чьей стороне лукашенко. Белорусская власть независима лишь в той мере, в какой им позволяет быть пути”, — сказала Пинчук.

Детали

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года за “выдающийся вклад в дело укрепления мира”. За 120 лет ее присудили 109 лицам и 25 организациям. Среди лауреатов 18 женщин, в том числе самая молодая награжденная — 17-летняя пакистанская правозащитница Малая Юсуфзай, получившая премию в 2014 году. Международный комитет Красного Креста награжден Нобелевской премией мира трижды.