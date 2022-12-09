Нобелівський лауреат України хоче притягти путіна до відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Співлауреат Нобелівської премії миру цього року українка Олександра Матвійчук вимагає, щоб путін постав перед міжнародним трибуналом, пише УНН з посиланням на AFP.
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Виступаючи перед журналістами в Осло напередодні церемонії вручення Нобелівської премії, юрист-правозахисник сказала, що впевнена, що путін "рано чи пізно" постане перед судом.
"Протягом десятиліть російські військові вчиняли військові злочини в багатьох країнах світу, і вони так і не були покарані", - сказала вона.
"Тепер ми маємо розірвати коло безкарності. Ми маємо створити міжнародний трибунал та притягнути путіна, лукашенка та інших військових злочинців до відповідальності не лише перед українцями, а й перед іншими народами світу", - вказала вона.
Заснований 2007 року київський Центр громадянських свобод під керівництвом Матвійчук документує військові злочини, скоєні російськими військами в Україні.
"Ця війна має характер геноциду, - додала вона. - Якщо Україна припинить опір, нас більше не буде".
"Тому я не сумніваюся, що рано чи пізно путін постане перед міжнародним судом".
Матвійчук закликала Захід допомогти Україні звільнити окуповану росією територію, включаючи Крим.
"путін зупиниться, коли його зупинять, - наголосила вона. - Авторитарні лідери… будь-яку спробу діалогу розглядають як вияв слабкості".
Доповнення
У жовтні Центр громадянських свобод було удостоєноНобелівської премії миру разом із ув'язненим білоруським правозахисником Алесем Біляцьким та російською правозахисною організацією "Меморіал", розпущеною за рішенням Верховного суду росії.