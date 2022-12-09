Нобелевский лауреат Украины хочет привлечь путина к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Лауреат Нобелевской премии мира в этом году украинка Александра Матвийчук требует, чтобы путин предстал перед международным трибуналом, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Выступая перед журналистами в Осло накануне церемонии вручения Нобелевской премии, юрист-правозащитник сказала, что уверена, что путин "рано или поздно" предстанет перед судом.
"В течение десятилетий российские военные совершали военные преступления во многих странах мира, и они так и не были наказаны", - сказала она.
"Теперь мы должны разорвать круг безнаказанности. Мы должны создать международный трибунал и привлечь путина, лукашенко и других военных преступников к ответственности не только перед украинцами, но и перед другими народами мира", - указала она.
Основанный в 2007 году киевский Центр гражданских свобод под руководством Матвийчук документирует военные преступления, совершенные российскими войсками в Украине.
"Эта война носит характер геноцида, - добавила она. - Если Украина прекратит сопротивление, нас больше не будет".
"Поэтому я не сомневаюсь, что рано или поздно путин предстанут перед международным судом".
Матвийчук призвала Запад помочь Украине освободить оккупированную россией территорию, включая Крым.
"путин остановится, когда его остановят, – подчеркнула она. – Авторитарные лидеры… любую попытку диалога рассматривают как проявление слабости".
Дополнение
В октябре Центр гражданских свобод был удостоен Нобелевской премии мира вместе с заключенным белорусским правозащитником Алесем Беляцким и российской правозащитной организацией "Мемориал", распущенной по решению Верховного суда россии.