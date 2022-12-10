В Осло відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру

Україна

Український Центр громадянських свобод на церемонії нагородження представляла його голова — правозахисниця Олександра Матвійчук. Вона закликала зупинити війну і допомогти Україні.

“Ми не знаємо, скільки часу ми маємо. І оскільки ця церемонія вручення Нобелівської премії миру проходить під час війни, я дозволю собі звернутися до людей у ​​всьому світі і закликати до солідарності. Не обов’язково бути українцем, щоб підтримувати Україну. Досить просто бути людьми”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нобелівський лауреат України хоче притягти путіна до відповідальності

Росія

“Меморіал”, ліквідований у Росії за рішенням суду та раніше визнаний іноземним агентом, представляв голова правління Ян Рачинський. У своєму виступі він зазначив, що “після приходу до влади путіна нове російське керівництво та його ідеологічна обслуга почали запеклі та агресивні „війни пам’яті“ проти своїх сусідів”, знищуючи історичну правду заради своїх політичних інтересів.

“Скінчилося тим, що боротьба з „націоналізмом“ та „бандерівщиною“ стала ідеологічним обґрунтуванням та пропагандистським забезпеченням божевільної та злочинної загарбницької війни проти України”, — сказав Рачинський.

Раніше в інтерв’ю у програмі HARDtalk на Бі-бі-сі Ян Рачинський розповів, що російська влада рекомендувала організації відмовитися від Нобелівської премії.

“Ми чули від нашої влади поради відмовитися від премії, тому що невідповідні лауреати. Звичайно, ми ніяк не відреагували на ці поради”, — сказав він.

Білорусь

Замість білоруського правозахисника Біляцького, який перебуває у СІЗО, на церемонію вручення до Осло приїхала його дружина Наталія Пінчук. У своєму виступі вона сказала про необхідність боротися з “міжнародним диктатором”, маючи на увазі президента Росії.

“Я точно знаю, яка Україна влаштує Росію та путіна — залежна диктатура. Така сама, як сьогоднішня Білорусь, де не чути голосу пригнобленого народу. Російські військові бази, величезна економічна залежність, культурна та мовна русифікація — ось відповідь, на чиєму боці лукашенко. Білоруська влада незалежна лише тією мірою, якою їм дозволяє бути путін”, — сказала Пінчук.

Деталі

Нобелівська премія миру вручається з 1901 року за “видатний внесок у справу зміцнення миру”. За 120 років її присудили 109 особам та 25 організаціям. Серед лауреатів 18 жінок, у тому числі наймолодша нагороджена — 17-річна пакистанська правозахисниця Мала Юсуфзай, яка отримала премію у 2014 році. Міжнародний комітет Червоного Хреста нагороджено Нобелівською премією миру тричі.