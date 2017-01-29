В оргкомитете "Оскара" разочарованы запретом на въезд в США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Организаторы премии "Оскар" "крайне обеспокоены", что создателям иранского фильма, который номинирован на награду Киноакадемии, могут запретить въезд в США, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Лента "Коммивояжер" (The Salesman) режиссера Асгар Фархади претендует на победителя в категории "лучший фильм на иностранном языке".
Исполнительница главной роли Таранех Алидусти сказала, что будет бойкотировать церемонию.
В Кинокакадемии заявили, что высоко ценят кинопроизводство, "которое ищет пути, чтобы преодолевать границы, и обращается к аудитории по всему миру, независимо от национальных, этнических и религиозных разногласий".
Напомним, в Лос-Анджелесе объявили номинантов на Оскар-2017.
Как сообщал УНН, Д.Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в США .