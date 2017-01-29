В оргкомітеті "Оскара" розчаровані забороною на в'їзд до США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Організатори премії "Оскар" "вкрай стурбовані", що творцям іранського фільму, який номінований на нагороду Кіноакадемії, можуть заборонити в'їзд до США, передає УНН з посиланням на ВВС.
Стрічка "Комівояжер" (The Salesman) режисера Асгара Фархаді претендує на переможця в категорії "найкращий фільм іноземною мовою".
Виконавиця головної ролі Таранех Алідусті сказала, що бойкотуватиме церемонію.
У Кінокакадемії заявили, що високо цінують кіновиробництво, "яке шукає шляхи, щоб долати кордони, і звертається до аудиторій по всьому світу, незалежно від національних, етнічних і релігійних розбіжностей".
Нагадаємо, у Лос-Анджелесі оголосили номінантів на Оскар-2017.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США.