В арендованной квартире обустроили миницех по изготовлению психотропов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Сумской области разоблачили лабораторию по изготовлению психотропных веществ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
"Трое конотопчан устроили в арендованной квартире настоящий миницех по производству амфетамина", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в рамках ранее открытого уголовного производства и с целью реализации оперативной информации был проведен обыск в арендованной квартире трех конотопчан. В результате работники полиции нашли и изъяли лабораторное оборудование, химические составляющие и почти 30 граммов уже готового к употреблению амфетамина.
"Лабораторная посуда, чрезвычайно точные весы, многочисленные емкости с химическими веществами, являющимися ингредиентами для изготовления психотропных и почти 30 граммов уже готового" продукта "изъяли наши сотрудники и детективы во время обыска помещения", - отметил и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП в области Александр Ройко.
В ходе первоочередных следственных действий выяснилось, что мужчины не только изготавливали амфетамин для себя, но и распространяли его среди других наркозависимых.
Все изъятое полиция направит на экспертное исследование, а владельцев проверят на причастность к сбыту психотропных веществ, отметили в ГУНП.
Ведется следствие в рамках уголовного производства, открытого ранее по ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
По результатам дальнейших следственных действий будет принято решение об открытии еще нескольких уголовных производств по ст. 309 (производство наркотических и психотропных веществ), ст. 313 (завладение оборудованием, предназначенным для использования наркотических или психотропных средств) и ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
Напомним, в Харькове в арендованной квартире хранили наркотики более чем на миллион гривен.