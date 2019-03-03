В орендованій квартирі облаштували мініцех з виготовлення психотропів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. На Сумщині викрили лабораторію з виготовлення психотропних речовин. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції області.
"Троє конотопчан влаштували в орендованій квартирі справжній мініцех по виробництву амфетаміну", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, у рамках раніше відкритого кримінального провадження та з метою реалізації оперативної інформації був проведений обшук в орендованій квартирі трьох конотопчан. У результаті працівники поліції знайшли та вилучили лабораторне обладнання, хімічні складники та майже 30 грамів вже готового до вживання амфетаміну.
"Лабораторний посуд, надзвичайно точні ваги, чисельні ємності з хімічними речовинами, що є інгредієнтами для виготовлення психотропів, і майже 30 грамів вже готового "продукту" вилучили наші співробітники та детективи під час обшуку приміщення", - зазначив т.в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП в області Олександр Ройко.
У ході першочергових слідчих дій зʼясувалося, що чоловіки не лише виготовляли амфетамін для себе, а й розповсюджували його серед інших наркозалежних.
Усе вилучене поліція направить на експертне дослідження, а власників перевірять на причетність до збуту психотропних речовин, зазначили у ГУНП.
Наразі триває слідство у рамках кримінального провадження, відкритого раніше за ознаками ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
За результатами подальших слідчих дій буде прийнято рішення про відкриття ще кількох кримінальних проваджень за ознаками ст. 309 (виробництво наркотичних та психотропних речовин), ст. 313 (заволодіння обладнанням, призначеним для використання наркотичних чи психотропних засобів) та ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.
Нагадаємо, у Харкові в орендованій квартирі зберігали наркотики на понад мільйон гривень.