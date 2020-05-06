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В ОРДЛО загрязнили два водохранилища: здоровье 300 тыс. человек в опасности

Киев • УНН

 • 22500 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. С конца 2019 года в результате преступной небрежности российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей нарушена работа двух водохранилищ и допущено их загрязнение, что повлияет на безопасность здоровья сотен тысяч граждан, а также на местную экосистему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на преслужбу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В ОРДЛО загрязнили два водохранилища: здоровье 300 тыс. человек в опасности

"По имеющейся информации, во временно оккупированных районах Донецкой области в результате длительного неконтролируемого сброса неочищенных стоков шахты "Булавинская" (находится на балансе т.н. РП "Донбасуглереструктуризация", находится в стадии ликвидации) в Волынцивское питьевое водохранилище (расположено восточнее г. Енакиево) зафиксировано значительное нарушение гигиенических и экологических показателей", - говорится в сообщении.

В частности, нормы относительно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов превышено в 6 раз, нитратов - в 5,7 раза, сульфатов - в 3,5 раза, цинка - мажет в 4 раза и тому подобное.

Сообщается, что Волынцивское водохранилище используется как источник питьевой воды для городов Енакиево, Дебальцево, Шахтерск, Чистяково (бывш. Торез) и других населенных пунктов, где проживает более 300 тыс. человек. Оккупационная администрация знает о наличии проблемы, однако адекватных мер не принимает.

"На данный момент забор воды из Волынцивского водохранилища временно приостановлено, вода для потребления подается с канала "Северский Донец-Донбасс". Впрочем, вскоре ситуация может выйти из-под контроля, поскольку канал нуждается в регулярной очистке и плановом ремонте. Оккупационная "власть" начнет подавать людям загрязненную воду", - сообщают в министерстве.

Кроме того, на оккупированной части Луганской области возникла угроза исчезновения реки Белая и Исаковского водохранилища (расположено восточнее города Алчевск).

Отмечается, что баланс работы водохранилища был нарушен после прекращения работы водоотливного комплекса шахты "Славяносербская". В 2019 году забор воды превысил поступления шахтных вод на 5 млн кубических метров. Класс воды в водохранилище также был снижен с "умеренно загрязненной" до "загрязненной".

Напомним, что в Ровенской области будут судить депутата, который разрушил и перекрыл русло реки.

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