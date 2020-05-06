В ОРДЛО загрязнили два водохранилища: здоровье 300 тыс. человек в опасности

КИЕВ. 6 мая. УНН. С конца 2019 года в результате преступной небрежности российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей нарушена работа двух водохранилищ и допущено их загрязнение, что повлияет на безопасность здоровья сотен тысяч граждан, а также на местную экосистему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на преслужбу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.