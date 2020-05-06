В ОРДЛО забруднили два водосховища: здоров'я 300 тисяч людей у небезпеці

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 174039 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 129726 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 114386 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 121976 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 141916 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 144765 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 229527 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217309 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187510 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177225 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2.8м/с
72%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 12399 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 11784 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 13721 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 12151 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 11412 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 174039 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 169491 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 288926 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 311401 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 393073 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 55120 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38050 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 52477 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54059 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 129269 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

В ОРДЛО забруднили два водосховища: здоров'я 300 тисяч людей у небезпеці

Київ • УНН

 • 22500 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. З кінця 2019 року внаслідок злочинної недбалості російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей порушено роботу двох водосховищ і спричинено їх забруднення, що вплине на безпеку здоров'я сотень тисяч громадян, а також на місцеву екосистему. Про це повідомляє УНН з посиланням на преслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В ОРДЛО забруднили два водосховища: здоров'я 300 тисяч людей у небезпеці

“За наявною інформацією, в тимчасово окупованих районах Донецької області внаслідок тривалого неконтрольованого скидання неочищених стоків шахти „Булавинська“ (знаходиться на балансі т.зв. РП „Донбасуглереструктуризація“, перебуває на стадії ліквідації) до Волинцівського питного водосховища (розташоване на схід від м. Єнакієве) зафіксовано значне порушення гігієнічних та екологічних показників”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, норми щодо гранично допустимої концентрації у воді нафтопродуктів перевищено у 6 разів, нітратів — у 5,7 рази, сульфатів — у 3,5 рази, цинку — маже у 4 рази тощо.

Повідомляється, що Волинцівське водосховище використовується як джерело питної води для міст Єнакієво, Дебальцево, Шахтарськ, Чистяково (колиш. Торез) та інших населених пунктів, де проживає понад 300 тис. осіб. Окупаційна адміністрація знає про наявність проблеми, проте адекватних заходів не вживає.

“На даний момент забір води з Волинцівського водосховища тимчасово припинено, вода для споживання подається з каналу „Сіверський Донець-Донбас“. Втім, невдовзі ситуація може вийти з-під контролю, оскільки канал потребує регулярного очищення та планового ремонту. Окупаційна „влада“ почне подавати людям забруднену воду”, — повідомляють у міністерстві.

Крім того, на окупованій частині Луганської області виникла загроза зникнення річки Біла та Ісаковського водосховища (розташоване на схід від міста Алчевськ).

Зазначається, що баланс роботи водосховища було порушено після припинення роботи водовідливного комплексу шахти “Слов’яносербська”. У 2019 році забір води перевищив надходження шахтних вод на 5 млн кубічних метрів. Клас води у водосховищі також було понижено з “помірно забрудненої” до “забрудненої”.

Нагадаємо, що на Рівненщині судитимуть депутата, який зруйнував та перекрив русло річки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.17
Bitcoin
$80,889.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.91
Ethereum
$1,547.41