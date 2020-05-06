В ОРДЛО забруднили два водосховища: здоров'я 300 тисяч людей у небезпеці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. З кінця 2019 року внаслідок злочинної недбалості російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей порушено роботу двох водосховищ і спричинено їх забруднення, що вплине на безпеку здоров'я сотень тисяч громадян, а також на місцеву екосистему. Про це повідомляє УНН з посиланням на преслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
“За наявною інформацією, в тимчасово окупованих районах Донецької області внаслідок тривалого неконтрольованого скидання неочищених стоків шахти „Булавинська“ (знаходиться на балансі т.зв. РП „Донбасуглереструктуризація“, перебуває на стадії ліквідації) до Волинцівського питного водосховища (розташоване на схід від м. Єнакієве) зафіксовано значне порушення гігієнічних та екологічних показників”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, норми щодо гранично допустимої концентрації у воді нафтопродуктів перевищено у 6 разів, нітратів — у 5,7 рази, сульфатів — у 3,5 рази, цинку — маже у 4 рази тощо.
Повідомляється, що Волинцівське водосховище використовується як джерело питної води для міст Єнакієво, Дебальцево, Шахтарськ, Чистяково (колиш. Торез) та інших населених пунктів, де проживає понад 300 тис. осіб. Окупаційна адміністрація знає про наявність проблеми, проте адекватних заходів не вживає.
“На даний момент забір води з Волинцівського водосховища тимчасово припинено, вода для споживання подається з каналу „Сіверський Донець-Донбас“. Втім, невдовзі ситуація може вийти з-під контролю, оскільки канал потребує регулярного очищення та планового ремонту. Окупаційна „влада“ почне подавати людям забруднену воду”, — повідомляють у міністерстві.
Крім того, на окупованій частині Луганської області виникла загроза зникнення річки Біла та Ісаковського водосховища (розташоване на схід від міста Алчевськ).
Зазначається, що баланс роботи водосховища було порушено після припинення роботи водовідливного комплексу шахти “Слов’яносербська”. У 2019 році забір води перевищив надходження шахтних вод на 5 млн кубічних метрів. Клас води у водосховищі також було понижено з “помірно забрудненої” до “забрудненої”.
Нагадаємо, що на Рівненщині судитимуть депутата, який зруйнував та перекрив русло річки.