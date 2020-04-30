На Рівненщині судитимуть депутата, який зруйнував та перекрив русло річки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Рівненщині судитимуть 46–річного депутата однієї із сільських рад Здолбунівського району через незаконного заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду державної власності в особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Рівненської області.
“...Скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 46—річного депутата однієї із сільських рад Здолбунівського району за фактом незаконного заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду державної власності в особливо великих розмірах та спричинення умисного легкого тілесного ушкодження з короткочасним розладом здоров’я (ч. 1 ст. 239-2, ч. 2 ст. 125 КК України)”, — сказано у повідомленні.
За версією слідства, вказаний чоловік, з метою влаштування штучної водойми (ставка) на околиці одного із заселених пунктів району, діючи всупереч вимогам законодавства, за допомогою замовленого у суб’єкта господарювання екскаватора здійснив зняття із земельної ділянки зі складу земель водного фонду державної власності поверхневого (ґрунтового) шару землі, яку використав як будівельний матеріал при спорудженні водопідпірної споруди (дамби). В результаті таких протиправних дій особи піддано руйнуванню та перекрито русло річки, із створенням штучної водойми, підтоплено земельну ділянку водного фонду площею понад 12 га, через яку пролягає охоронна зона магістрального нафтопроводу “Дружба”, а також проходить лінія електропередач.
Крім того, вказаний чоловік перебуваючи на зимовому полюванні неподалік лісосмуги за межами одного із населених пунктів Здолбунівського району, під час суперечки із знайомим, заподіяв останньому легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я.
Нагадаємо, на Рівненщині судитимуть 56-річного чоловіка, який самовільно зайняв земельну ділянку, яка попередньо була у користуванні ПАТ “Рівненський радіотехнічний завод” та завдав шкоди на 126 тисяч гривень.