В Ровенской области будут судить депутата, который разрушил и перекрыл русло реки

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32686 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 71614 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 118716 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 111718 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 64044 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72683 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186819 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150458 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158471 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138601 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.9м/с
39%
Популярные новости

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10595 просмотра

Украл телефон у раненого: полиция задержала вора на месте ракетного удара в Сумах

15 апреля, 16:48 • 10013 просмотра

Google обучает ИИ разговаривать на языке дельфинов

15 апреля, 16:52 • 8760 просмотра

"Приватизировал" церковь и имущество на более 7 млн грн: в Киевской области разоблачили настоятеля храма УПЦ (МП)

15 апреля, 17:05 • 8354 просмотра

Фонды сэра Элтона Джона в россии признали нежелательными из-за "ЛГБТ-пропаганды"

15 апреля, 17:19 • 7380 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 118716 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 111718 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87608 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99673 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129659 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 6052 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11529 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14180 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16960 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18941 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

В Ровенской области будут судить депутата, который разрушил и перекрыл русло реки

Киев • УНН

 • 11237 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Ровенской области будут судить 46-летнего депутата одного из сельских советов Здолбуновского района из-за незаконного завладения поверхностным слоем земель водного фонда государственной собственности в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Ровенской области.

В Ровенской области будут судить депутата, который разрушил и перекрыл русло реки

"... Направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 46-летнего депутата одного из сельских советов Здолбуновского района по факту незаконного завладения поверхностным (грунтовым) слоем земель водного фонда государственной собственности в особо крупных размерах и причинение умышленного легкого телесного повреждения с кратковременным расстройством здоровья (ч. 1 ст. 239-2, ч. 2 ст. 125 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, указанный человек с целью устройства искусственного водоема (озера) на окраине одного из заселенных пунктов района, действуя вопреки требованиям законодательства, с помощью заказанного у субъекта хозяйствования экскаватора совершил снятие с земельного участка из состава земель водного фонда государственной собственности поверхностного (почвенного) слоя земли, которую использовал как строительный материал при сооружении водоподпорного сооружения (дамбы). В результате таких противоправных действий лица подверглись разрушению и перекрыто русло реки, с созданием искусственного водоема, подтоплено земельный участок водного фонда площадью более 12 га, по которой проходит охранная зона магистрального нефтепровода "Дружба", а также проходит линия электропередач.

Кроме того, указанный человек находясь на зимней охоте недалеко лесополосы за пределами одного из населенных пунктов Здолбуновского района во время спора со знакомым, причинил последнему легкие телесные повреждения с кратковременным расстройством здоровья.

Напомним, в Ровенской области будут судить 56-летнего мужчину, который самовольно занял земельный участок, который предварительно был в пользовании ПАО "Ровенский радиотехнический завод" и нанес ущерб на 126 тыс. гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.67
Bitcoin
$83,634.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,286.74
Ethereum
$1,598.73