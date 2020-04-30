В Ровенской области будут судить депутата, который разрушил и перекрыл русло реки

"... Направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 46-летнего депутата одного из сельских советов Здолбуновского района по факту незаконного завладения поверхностным (грунтовым) слоем земель водного фонда государственной собственности в особо крупных размерах и причинение умышленного легкого телесного повреждения с кратковременным расстройством здоровья (ч. 1 ст. 239-2, ч. 2 ст. 125 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, указанный человек с целью устройства искусственного водоема (озера) на окраине одного из заселенных пунктов района, действуя вопреки требованиям законодательства, с помощью заказанного у субъекта хозяйствования экскаватора совершил снятие с земельного участка из состава земель водного фонда государственной собственности поверхностного (почвенного) слоя земли, которую использовал как строительный материал при сооружении водоподпорного сооружения (дамбы). В результате таких противоправных действий лица подверглись разрушению и перекрыто русло реки, с созданием искусственного водоема, подтоплено земельный участок водного фонда площадью более 12 га, по которой проходит охранная зона магистрального нефтепровода "Дружба", а также проходит линия электропередач.

Кроме того, указанный человек находясь на зимней охоте недалеко лесополосы за пределами одного из населенных пунктов Здолбуновского района во время спора со знакомым, причинил последнему легкие телесные повреждения с кратковременным расстройством здоровья.

Напомним, в Ровенской области будут судить 56-летнего мужчину, который самовольно занял земельный участок, который предварительно был в пользовании ПАО "Ровенский радиотехнический завод" и нанес ущерб на 126 тыс. гривен.