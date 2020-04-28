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У Рівному судитимуть чоловіка, який самовільно зайняв 1,5 га землі під вольєри для собак

У Рівному судитимуть чоловіка, який самовільно зайняв 1,5 га землі під вольєри для собак

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Рівненщині судитимуть 56-річного чоловіка, який самовільно зайняв земельну ділянку, яка попередньо була у користуванні ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" та завдав шкоди на 126 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.

"Направлено до Рівненського міського суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 56-річного жителя міста Рівне за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та невиконання рішення суду, що набрало законної сили (ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що в ході досудового розслідування встановлено, що вказана особа, незважаючи на припинення терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка попередньо була у користуванні ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" по вул. Данила Галицького у місті Рівне, починаючи з березня 2016 року, діючи у власних інтересах, умисно, самовільно зайняла частину земельної ділянки комунальної власності площею 1,5 га, шляхом облаштування на ній вольєрів для собак та їх утримання у значній кількості на прилеглій території.

Незаконними діями особи завдано шкоду власнику земельної ділянки – Рівненській міській раді на загальну суму понад 126 тис. гривень.

Крім того, вказаний громадянин, діючи умисно, не вжив передбачених законом заходів до виконання рішення Рівненського міського суду від 20 жовтня 2016 року у справі за позовом Рівненської міської ради, яке набрало законної сили 18 січня 2018 року, щодо звільнення зазначеної земельної ділянки, шляхом знесення розподільника собак, а продовжував її використання у своїх власних інтересах.

Так, найсуворіший вид покарання за вчинення зазначених злочинів, передбачений санкцією ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення) у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, депутату однієї із сільських рад на Черкащині повідомили про підозру у незаконному зайнятті землі та нанесенні державі шкоди у розмірі 210 тис. грн.

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