В Ровно осудят мужчину, который самовольно занял 1,5 га земли под вольеры для собак

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Ровенской области будут судить 56-летнего мужчину, который самовольно занял земельный участок, который предварительно был в пользовании ОАО "Ровенский радиотехнический завод" и нанес ущерб на 126 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.