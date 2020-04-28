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В Ровно осудят мужчину, который самовольно занял 1,5 га земли под вольеры для собак

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Ровенской области будут судить 56-летнего мужчину, который самовольно занял земельный участок, который предварительно был в пользовании ОАО "Ровенский радиотехнический завод" и нанес ущерб на 126 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

"Направлено в Ровенский городской суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 56-летнего жителя города Ровно по факту самовольного занятия земельного участка и невыполнения решения суда, вступившего в законную силу (ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382 УК Украина)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что указанное лицо, несмотря на прекращение срока действия договора аренды земельного участка, который предварительно был в пользовании ОАО "Ровенский радиотехнический завод" по ул. Даниила Галицкого в городе Ровно, начиная с марта 2016 года, действуя в собственных интересах, умышленно, самовольно заняло часть земельного участка коммунальной собственности площадью 1,5 га, путем обустройства на ней вольеров для собак и их содержания в большом количестве на прилегающей территории.

Незаконными действиями лица причинен вред собственнику земельного участка - Ровенскому городскому совету на общую сумму более 126 тыс. гривен.

Кроме того, указанный гражданин, действуя умышленно, не принял предусмотренных законом мер к исполнению решения Ровенского городского суда от 20 октября 2016 года по делу по иску Ровенского городского совета, которое вступило в законную силу 18 января 2018 года, об освобождении указанного земельного участка, путем сноса распределителя собак, а продолжал его использование в своих собственных интересах.

Так, самый строгий вид наказания за совершение указанных преступлений, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 382 УК Украины (невыполнение судебного решения) в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, депутату одного из сельских советов Черкасской области сообщили о подозрении в незаконном занятии земли и нанесении государству ущерба в размере 210 тыс. грн.

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