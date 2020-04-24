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На Черкащині депутату оголосили підозру за самовільне зайняття держземлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Депутату однієї із сільських рад на Черкащині повідомили про підозру у незаконному зайнятті землі та нанесенні державі шкоди у розмірі 210 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.

“У п’ятницю, 24 квітня, Черкаською місцевою прокуратурою депутату однієї із сільських рад Черкаського району повідомлено про підозру за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, внаслідок чого державі завдано значної шкоди (ч. 1 ст. 197-1 КК України )”, - йдеться у повідомленні.

Встановлено, як зазначається, що депутат, одночасно будучи директором товариства, яке займається вирощуванням зернових культур, з метою отримання незаконних прибутків, без відповідних правовстановлюючих документів на використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, обробив та засіяв сільськогосподарськими культурами земельні ділянки в адміністративних межах Мошнівської сільської ради Черкаського району загальною площею 110.577 га. Відповідні дії були ним вчинені з 2019 по березнь 2020 року, вказали у прокуратурі.

“Також він здійснив роботи, пов’язані зі збиранням врожаю, чим спричинив державі збитки у розмірі понад 210 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Вінниччині судитимуть директора одного з лісгоспів, чиї дії призвели до збитків державі у сумі понад 230 тисяч гривень.

Українські Національні Новини

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