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Директор лісгоспу піде під суд за схему з продажем деревини на 230 тис. грн

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Вінниччині судитимуть директора одного з лісгоспів, чиї дії призвели до збитків державі у сумі понад 230 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

“До суду скеровано обвинувальний акт відносно директора одного із державних підприємств лісового та мисливського господарства Вінницької області. Посадовець обвинувачується у службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки та розтраті майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах (ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що у липні 2016 року обвинувачений підробив службові документи та всупереч механізму з продажу необробленої деревини незаконно продав її суб’єкту господарювання. Вартість продукції та, відповідно, завдані для державного підприємства збитки сягнули понад 230 тис. грн.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть посадовця, який організував незаконну вирубку дерев у біосферному заповідника, що призвело до півмільйонних збитків. 

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