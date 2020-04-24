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Директор лесхоза пойдет под суд за схему с продажей древесины на 230 тыс. грн

Директор лесхоза пойдет под суд за схему с продажей древесины на 230 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 11133 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Винницкой области будут судить директора одного из лесхозов, чьи действия привели к убыткам государства в сумме более 230 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении директора одного из государственных предприятий лесного и охотничьего хозяйства Винницкой области. Чиновник обвиняется в служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия и растрату имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах (ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в июле 2016-го обвиняемый подделал служебные документы и вопреки механизму по продаже необработанной древесины незаконно продал ее субъекту хозяйствования. Стоимость продукции и, соответственно, нанесенные для государственного предприятия убытки составили более 230 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, на Закарпатье будут судить чиновника, который организовал незаконную вырубку деревьев в биосферном заповеднике, что привело к полумиллионным убыткам.

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