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В Черкасской области депутату объявили подозрение за самовольное занятие госземли

В Черкасской области депутату объявили подозрение за самовольное занятие госземли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Депутату одного из сельских советов Черкасской области сообщили о подозрении в незаконном занятии земли и нанесении государству ущерба в размере 210 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

"В пятницу, 24 апреля, Черкасской местной прокуратурой депутату одного из сельских советов Черкасского района сообщено о подозрении по факту самовольного занятия земельного участка, в результате чего государству нанесен значительный ущерб (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, как отмечается, что депутат, одновременно являясь директором общества, которое занимается выращиванием зерновых культур, с целью получения незаконных доходов, без соответствующих правоустанавливающих документов на использование земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, обработал и засеял сельскохозяйственными культурами земельные участки в административных границах Мошневского сельского совета Черкасского района общей площадью 110.577 га. Соответствующие действия были им совершены с 2019-го по март 2020 года, указали в прокуратуре.

"Также он совершил работы, связанные с уборкой урожая, чем нанес государству ущерб в размере более 210 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в Винницкой области будут судить директора одного из лесхозов, чьи действия привели к убыткам государству в сумме более 230 000 гривен.

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