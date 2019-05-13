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В ОРДЛО вылавливают недовольных российской "паспортизацией" - разведка

В ОРДЛО вылавливают недовольных российской "паспортизацией" - разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Оккупанты в ОРДЛО с помощью своих силовых структур выявляют недовольных особенностями предоставления российских паспортов местных жителей для "профилактической работы" с ними, одновременно усиливая агитацию относительно их получения. Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"По сообщению ГУР МОУ, среди местных жителей растет недовольство особенностями предоставления российского гражданства. Возмущение вызывает то, что оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об "ограниченных возможностях" и будет действителен только на территории Ростовской области. При этом, руководство так называемых "республиканских силовых структур" начало проведение мероприятий по выявлению лиц, выражающих недовольство особенностями получения паспортов РФ, для проведения с ними соответствующей профилактической работы", - сообщил представитель Минобороны.

При этом, по приведенной им информации ГУР МОУ, "российские оккупационные администрации принимают активные меры по выполнению планов по предоставлению российского гражданства населению временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях".

"В частности, повышается уровень агитации местных жителей получать российские паспорта, также оккупанты упрощают процедуры их оформления путем уменьшения количества справок, необходимых для регистрации, в том числе отменено обязательное нотариальное заверение перевода украинских документов", - добавил он.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

8 мая украинское правительство решило не признавать выданные в ОРДЛО российские паспорта.

Как сообщал УНН, Украина в Брюсселе выступит с требованием расширения санкций против РФ и непризнания "паспортизации".

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