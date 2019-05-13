В ОРДЛО виловлюють невдоволених російською "паспортизацією" - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Окупанти в ОРДЛО за допомогою своїх силових структур виявляють невдоволених особливостями надання російських паспортів місцевих жителів для "профілактичної роботи" з ними, водночас посилюючи агітацію щодо їх отримання. Про це з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив під час брифінгу речник прес-центру Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"За повідомленням ГУР МОУ, серед місцевих мешканців зростає невдоволення особливостями надання російського громадянства. Обурення викликає те, що оформлений паспорт громадянина РФ для більшості осіб матиме примітку про “обмежені можливості” і буде дійсний лише на території Ростовської області. При цьому, керівництво так званих “республіканських силових структур” розпочало проведення заходів з виявлення осіб, які виказують невдоволення особливостями отримання паспортів РФ, для проведення з ними відповідної профілактичної роботи", - повідомив речник Міноборони.
Водночас, за наведеною ним інформацією ГУР МОУ, "російські окупаційні адміністрації вживають активних заходів з виконання планів щодо надання російського громадянства населенню тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях".
"Зокрема, підвищується рівень агітації місцевих жителів отримувати російські паспорти, також окупанти спрощують процедури їх оформлення шляхом зменшення кількості довідок, необхідних для реєстрації, у тому числі скасовано обов’язкове нотаріальне засвідчення перекладу українських документів", - додав він.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
8 травня український уряд вирішив не визнавати видані в ОРДЛО російські паспорти.
Як повідомляв УНН, Україна в Брюсселі виступить з вимогою розширення санкцій проти РФ і невизнання "паспортизації".