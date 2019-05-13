В ОРДЛО виловлюють невдоволених російською "паспортизацією" - розвідка

КИЇВ. 13 травня. УНН. Окупанти в ОРДЛО за допомогою своїх силових структур виявляють невдоволених особливостями надання російських паспортів місцевих жителів для "профілактичної роботи" з ними, водночас посилюючи агітацію щодо їх отримання. Про це з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив під час брифінгу речник прес-центру Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.