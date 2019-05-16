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В ОРДЛО усиливают меры по блокированию доступа к украинским радио и телевидению - разведка

В ОРДЛО усиливают меры по блокированию доступа к украинским радио и телевидению - разведка

Киев  •  УНН

 • 9561 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливают меры в интересах реализации так называемой идеи "удаления от Украины в пользу сближения с Россией". Об этом сообщил руководитель пресс-центра Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Проводятся интенсивные организационно-технические меры по повышению уровня блокировки доступа местных жителей к эфирного вещания украинских радио и телевизионных каналов. В то же время в оккупационных СМИ выросло количество фейковых новостей о ситуации в Украине и в районах проведения операции Объединенных сил", - сообщил он.

Согласно информации, для привлечения внимания местных жителей к антиукраинской пропаганды участились случаи обнародования так называемой "сенсаций" об успехах "республиканских силовых структур" по предотвращению деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп и задержания граждан, которые якобы были завербованы украинскими спецслужбами для осуществления террористических актов.

Кроме того, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российским оккупационным командованием активизирована работа так называемого "координационного центра", созданного спецслужбами РФ для синхронизации антиукраинской деятельности, в том числе на территории юго-восточных областей Украины.

Как сообщал УНН, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ОРДЛО вылавливают недовольных российской "паспортизацией".

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