В ОРДЛО посилюють заходи щодо блокування доступу до українських радіо та телебачення — розвідка

КИЇВ. 16 травня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях посилюють заходи в інтересах реалізації так званої ідеї “віддалення від України на користь зближення з Росією”. Про це повідомив речник прес-центру Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.