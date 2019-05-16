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В ОРДЛО посилюють заходи щодо блокування доступу до українських радіо та телебачення — розвідка

В ОРДЛО посилюють заходи щодо блокування доступу до українських радіо та телебачення — розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях посилюють заходи в інтересах реалізації так званої ідеї “віддалення від України на користь зближення з Росією”. Про це повідомив речник прес-центру Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“Проводяться інтенсивні організаційно-технічні заходи для підвищення рівня блокування доступу місцевих жителів до ефірного мовлення українських радіо та телевізійних каналів. Водночас в окупаційних ЗМІ зросла кількість фейкових новин щодо ситуації в Україні та в районах проведення операції Об’єднаних сил” — повідомив він.

Згідно з інформацією, для привернення уваги місцевих жителів до антиукраїнської пропаганди почастішали випадки оприлюднення так званої “сенсацій” про успіхи “республіканських силових структур” щодо запобігання діяльності українських диверсійно-розвідувальних груп та затримання громадян, які нібито були завербовані українськими спецслужбами для здійснення терористичних актів.

Крім того, за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російським окупаційним командуванням активізовано роботу так званого “координаційного центру”, створеного спецслужбами РФ для синхронізації антиукраїнської діяльності, у тому числі на території південно-східних областей України.

Як повідомляв УНН, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України в ОРДЛО виловлюють невдоволених російською “паспортизацією”.

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