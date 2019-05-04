В ОРДЛО передали более 90 тонн гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области передали более 90 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Так, из КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины проследовало 5 автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов общим весом более 95 тонн.
Сообщается, что гуманитарный груз направлен жителям Донбасса от Международного комитета Красного Креста.
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Напомним, сегодня в очередях на КПВВ на Донбассе собрались более 300 автомобилей.