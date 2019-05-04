У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися понад 300 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 305 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 50/60; "Мар’їнка" – 0/80; "Новотроїцьке" – 15/60; "Гнутове" – 20/20", - йдеться у повідомленні.
Спостерігається певне збільшення з учора, 3 травня, загального пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попереднім днем – всього через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало 44,2 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.
Прикордонники повідомляють, що усі КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрилися вчасно та працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, через КПВВ на Донбасі намагались незаконно перевезти товарів майже на 80 тис. грн.