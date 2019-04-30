Через КПВВ на Донбасі намагались незаконно перевезти товарів майже на 80 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Через КПВВ “Новотроїцьке” та “Мар’їнка” з порушенням встановлених правил намагались провезти одяг та акваріумне обладнання, на загальну суму майже 80 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“У КПВВ „Новотроїцьке“ та „Мар’їнка“ прикордонники Донецького та Краматорського загонів, що діють у складі Об’єднаних сил, завадили двом спробам переміщення товарів через лінію розмежування з порушенням встановлених правил. Зокрема через лінію розмежування намагались провезти одяг та акваріумне обладнання, на загальну суму майже 80 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, громадяни Молдови намагалися незаконно перевезти потягами з Російської Федерації понад 360 книг.