Через КПВВ на Донбассе пытались незаконно перевезти товаров почти на 80 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Через КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" с нарушением установленных правил пытались провезти одежду и аквариумное оборудование на общую сумму почти 80 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"В КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" пограничники Донецкого и Краматорского отрядов, действующих в составе Объединенных сил, помешали две попытки перемещения товаров через линию разграничения с нарушением установленных правил. В частности через линию разграничения пытались провезти одежду и аквариумное оборудование на общую сумму почти 80 тысяч гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления", - говорится в сообщении.
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Напомним, граждане Молдовы пытались незаконно перевезти поездами из Российской Федерации более 360 книг.