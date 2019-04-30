У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися майже 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 180 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 10/35; „Мар’їнка“ — 0/70; „Новотроїцьке“ — 5/35; „Гнутове“ — 10/15”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався збільшенням, у порівнянні з попередньою добою. Загалом учора через КПВВ прослідувало 21,1 тисячі осіб та 2,9 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, прикордонники під час святкових днів несуть службу у посиленому режимі. Під час заходів прикордонного контролю вони відмовили у пропуску в Україну 225 особам, втому числі 32 громадянам Росії.