У переддень Великодня до України не пустили понад 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Прикордонники під час святкових днів несуть службу у посиленому режимі. Під час заходів прикордонного контролю вони відмовили у пропуску в Україну 225 особам, втому числі 32 громадянам Росії, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Протягом минулої ночі в межах виконання своїх завдань Державною прикордонною службою забезпечено ритмічний пропуск громадян та транспортних засобів встановленим порядком. Загалом протягом минулої доби на кордоні спостерігалось збільшення пасажиропотоку. За добу пропущено майже 260 тисяч осіб та 50 тисяч транспортних засобів. Під час заходів прикордонного контролю відмовлено у пропуску в Україну 225 особам, втому числі 32 громадянам Росії”, — повідомили в Держприкордонслужбі.
Зазначається, що напередодні пасхальних та поминальних днів прикордонники підготувалися до можливого збільшення пасажиро-транспортного потоку через кордон, лінію розмежування та адмінмежу країни.
Для скорочення часу проходження контрольних процедур службу посилено додатковими прикордонними нарядами з перевірки паспортних документів та огляду транспортних засобів.
До того ж, посилено заходи безпеки шляхом застосуванням мобільних підрозділів та кінологічних оглядових груп зі спеціальними службовими собаками для унеможливлення переміщення через лінію розмежування зброї, вибухівки та засобів терору.
“Заходи посилення також застосовуються для недопущення осіб, які можуть брати участь у заходах дестабілізаційного характеру”, — повідомляють прикордонники.
Як повідомляв УНН, сьогодні усі КПВВ відкрились згідно графіку та працюють у штатному режимі. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося 125 автомобілів.