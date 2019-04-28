У переддень Великодня до України не пустили понад 200 осіб

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Прикордонники під час святкових днів несуть службу у посиленому режимі. Під час заходів прикордонного контролю вони відмовили у пропуску в Україну 225 особам, втому числі 32 громадянам Росії, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.