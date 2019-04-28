Великдень на Донбасі: у чергах на КПВВ зібралось більше 120 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні усі КПВВ відкрились згідно графіку та працюють у штатному режимі. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося 125 автомобілів, передає УНН із посиланням на прес-влужбу ДПСУ.
"У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 0/40; “Мар’їнка” — 10/40; “Новотроїцьке” — 0/25; “Гнутове” — 0/10", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники зазначили, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався зменшенням у порівнянні з попереднім днем. Загалом учора через КПВВ прослідувало 39,5 тисячі осіб та 5,7 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 10190 осіб та 1567 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 9210 осіб та 1777 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7378 осіб та 1465 транспортних засобів; “Гнутове” — 3760 осіб та 896 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 9058 осіб.
Нагадаємо, на адмінмежі з Кримом попередили про проблеми на КПВВ.