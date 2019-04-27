На адмінмежі з Кримом попередили про проблеми на КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні, 27 квітня, на адміністративній межі з окупованим Кримом спостерігаються проблеми на пункті пропуску "Чонгар". Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу.
"А в КПВВ на адміністративній межі з ТОТ АР Крим спостерігається ускладнення пропускних операції в напрямку півострова в КПВВ "Чонгар" у зв’язку уповільненим пропуском окупантами до анексованої території. у пунктах попуску на державному кордоні, зокрема на західній ділянці, накопичення автомобільних черг на в’їзд в Україну та виїзд з України не спостерігається", - повідомили прикордонники.
Як повідомляв УНН, у період Великодніх свят можливі черги на кордоні.