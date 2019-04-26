У період Великодніх свят можливі черги на кордоні — ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У період Великодніх свят ймовірне накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску через кордон. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“З метою недопущення значних черг, прикордонники забезпечують увесь спектр необхідних заходів щодо ритмічного пропуску громадян та функціонування пунктів пропуску у вихідні та святкові дні”, — йдеться у повідомленні.
Задля забезпечення безпечного і максимального швидкого перетину державного кордону громадянами, збільшено кількість прикордонних нарядів та організовано взаємодію з угорськими та румунськими колегами.
“Керівництво Мукачівського загону звертається до громадян, які перетинають державний кордон, у разі ускладнення ситуації в пунктах пропуску бути організованими та не створювати передумов для порушення законодавства. Під час перебування у чергах, не намагатись об’їжджати інших учасників руху”, — додали прикордонники.
Нагадаємо, сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 220 транспортних засобів.