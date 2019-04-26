У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися понад 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 220 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 15/40; „Мар’їнка“ — 0/70; „Новотроїцьке“ — 15/50; „Гнутове“ — 10/20”, — йдеться у повідомленні.
Відмічається, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
За минулу добу пасажиропотік збільшився у межах усіх дорожніх коридорів. Загалом через КПВВ прослідувало 53 тисячі осіб та 6,1 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, за минулий тиждень відмовлено в пропуску через лінію зіткнення 168 особам у зв’язку з відсутністю або з несправністю необхідних документів.