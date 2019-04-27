На админчерте с Крымом предупредили о проблемах на КПВВ

"А в КПВВ на административной черте с ВОТ АР Крым наблюдается осложнение пропускных операции в направлении полуострова в КПВВ "Чонгар" в связи замедленным пропуском оккупантами на аннексированную территорию. В пунктах попуска на государственной границе, в частности на западном участке, накопления автомобильных очередей на въезд в Украину и выезд из Украины не наблюдается", - сообщили пограничники.



Как сообщал УНН, в период Пасхальных праздников возможные очереди на границе .