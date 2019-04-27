На админчерте с Крымом предупредили о проблемах на КПВВ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня, 27 апреля, на административной черте с оккупированным Крымом наблюдаются проблемы на пункте пропуска "Чонгар". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу.
"А в КПВВ на административной черте с ВОТ АР Крым наблюдается осложнение пропускных операции в направлении полуострова в КПВВ "Чонгар" в связи замедленным пропуском оккупантами на аннексированную территорию. В пунктах попуска на государственной границе, в частности на западном участке, накопления автомобильных очередей на въезд в Украину и выезд из Украины не наблюдается", - сообщили пограничники.
Как сообщал УНН, в период Пасхальных праздников возможные очереди на границе .