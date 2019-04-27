На админчерте с Крымом предупредили о проблемах на КПВВ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104535 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108833 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111558 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112593 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139928 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114753 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139817 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144927 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130329 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130366 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На админчерте с Крымом предупредили о проблемах на КПВВ

На админчерте с Крымом предупредили о проблемах на КПВВ

Киев  •  УНН

 • 11086 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня, 27 апреля, на административной черте с оккупированным Крымом наблюдаются проблемы на пункте пропуска "Чонгар". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"А в КПВВ на административной черте с ВОТ АР Крым наблюдается осложнение пропускных операции в направлении полуострова в КПВВ "Чонгар" в связи замедленным пропуском оккупантами на аннексированную территорию. В пунктах попуска на государственной границе, в частности на западном участке, накопления автомобильных очередей на въезд в Украину и выезд из Украины не наблюдается", - сообщили пограничники.

Как сообщал УНН, в период Пасхальных праздников возможные очереди на границе .

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