В очередях на КПВВ на Донбассе собрались почти 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 180 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/35; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 5/35; "Гнутово" - 10/15", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался увеличением, по сравнению с предыдущими сутками. В общем вчера через КПВВ последовало 21,1 тысячи человек и 2,9 тысячи транспортных средств.
Напомним, пограничники во время праздничных дней несут службу в усиленном режиме. Во время мероприятий пограничного контроля они отказали в пропуске в Украину 225 лицам, в том числе 32 гражданам России.