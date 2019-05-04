В очередях на КПВВ на Донбассе собрались более 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собралось 305 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/60; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 15/60; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Наблюдается некоторое увеличение со вчера, 3 мая, общего пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем - всего через контрольные пункты въезда-выезда последовало 44,2 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств.
Пограничники сообщают, что все КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись вовремя и работают в штатном режиме.
Напомним, из-за КПВВ на Донбассе пытались незаконно перевезти товаров почти на 80 тыс. грн.