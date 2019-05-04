В ОРДЛО передали понад 90 тонн гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області передали понад 90 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Так, через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідувало 5 автомобілів з вантажем продуктових та гігієнічних наборів загальною вагою понад 95 тонн.
Повідомляється, що гуманітарний вантаж направлений жителям Донеччини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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Нагадаємо, сьогодні у чергах на КПВВ на Донбасі зібралися понад 300 автомобілів.